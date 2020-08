Juventus, scontro Agnelli-Paratici per Pirlo: il retroscena

Retroscena Juventus sulla scelta di Andrea Pirlo come sostituto di Maurizio Sarri: scontro tra Andrea Agnelli e Fabio Paratici

La rivoluzione dirigenziale è stata smentita ieri prima dell’annuncio di Pirlo. Emerge però un retroscena sulle visioni differenti tra Andrea Agnelli e Fabio Paratici. A rivelarlo è Luca Momblano che ha parlato di come è maturata la scelta di affidare la panchina della Juventus all’ex centrocampista. Il presidente bianconero avrebbe provato a sondare la pista Zidane ma, viste le difficoltà per arrivare al francese, ha virato su Pirlo, rifiutando tutti i nomi proposti da Paratici.

Al contrario il dirigente juventino avrebbe espresso il suo parere negativo alla soluzione interna: per Paratici la scelta di affidare la panchina a Pirlo non era quella giusta, tanto da preferirgli la conferma di Maurizio Sarri. Un parere che il presidente Agnelli ha ascoltato ma non ha preso in considerazione, puntando diritto sulla promozione immediata dell’allenatore dell’Under 23. Così in serata sono arrivati firma e annuncio.