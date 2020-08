Prime richieste per Andrea Pirlo da neo allenatore della Juventus. L’ex regista della nazionale vorrebbe un centrocampista di qualità: nome dal Real

Rivoluzione in atto in casa Juventus con l’arrivo in bianconero di Andrea Pirlo che ha preso la guida tecnica dei bianconeri ereditando la panchina di Maurizio Sarri, esonerato dopo appena un anno. Mossa coraggiosa da parte della dirigenza piemontese che si affida dunque alla conoscenza e all’intelligenza calcistica dell’ex regista della nazionale alla sua prima esperienza ma ben indirizzato verso un tipo di calcio ad alto tasso di qualità. Per questo motivo sarà necessario rinforzare il centrocampo, punto dolente di questa annata. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando a quanto sottolineato da ‘Don Balon’ lo stesso Pirlo, nel maggio dell’anno scorso, aveva indicato espressamente Isco dal Real Madrid per la Juventus. Il neo tecnico bianconero, ben prima di diventare candidato alla panchina, sosteneva dunque che alla squadra mancasse un calciatore in grado di fornire i giusti rifornimenti a Cristiano Ronaldo. Isco intanto è uscito dai momenti bui della passata stagione tornando protagonista sotto la guida di Zidane, seppur senza essere un titolare fisso. A conti fatti sarebbe proprio il fantasista del Real la prima richiesta di Pirlo per il nuovo corso juventino. Qualora la Juventus offrisse le stesse condizioni salariali del Madrid (percepisce circa 7 milioni di euro) garantendone alto minutaggio, Isco potrebbe anche riflettere davvero sull’addio.

