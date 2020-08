L’arrivo di Andrea Pirlo cambierà relativamente il calciomercato della Juventus, che però proverà a reinserirsi per alcuni gioiellini che piacciono al ‘Maestro’

La Juventus, deciso il nuovo allenatore in Andrea Pirlo, dovrà ora darsi da fare sul calciomercato. I reparti che più avranno necessità di rinforzi sono senza dubbio il centrocampo e l’attacco. Di sicuro un altro giocatore in mediana arriverà, ma – come prevedibile – nelle ultime ore si è raffreddata la pista Jorginho, che avrebbe raggiunto il suo mentore Sarri. L’esonero del toscano potrebbe far tornare in auge alcuni profili: secondo ‘Tuttosport’, la Juventus si rifarà sotto per Sandro Tonali. Sul giocatore c’è in pole l’Inter, ma Paratici proverà a sondare nuovamente il terreno con l’agente e Cellino. Poi c’è Manuel Locatelli del Sassuolo, con cui i bianconeri hanno un ottimo rapporto. Piacciono poi sempre Zaniolo, a cui è molto complicato arrivare, e Aouar.

Calciomercato Juventus, Jimenez il prescelto ma Milik e Dzeko restano in orbita

In attacco, invece, i nomi restano gli stessi anche con Pirlo. Higuain andrà via, il prescelto è Raul Jimenez, che a Torino sono convinti sia il partner ideale di Ronaldo, che dal Portogallo danno come principale sponsor del messicano. Il ‘grimaldello’ può essere Jorge Mendes, che al Wolverhampton è di casa e sta studiando una formula per portarlo alla Juventus. Nonostante l’addio di Sarri, Milik resta in orbita bianconera anche perché non è scontato arrivare a Jimenez. Il polacco ha altre offerte, ma è affascinato dalla possibilità di giocare con CR7. Poi ci sono le piste Lacazette e Dzeko, per cui Paratici potrebbe fare uno strappo alla regola vista l’età.