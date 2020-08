Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe anche non essere alla Juventus e dalla Francia rimbalzano le voci su contatti già avviati

“Un pilastro della Juventus”. Andrea Agnelli, dopo la disfatta con il Lione e prima del cambio in panchina, ha provato a mettere una pietra tombale sulle voci di addio di Cristiano Ronaldo. Missione fallita per il presidente della Juventus visto che il futuro dell’asso portoghese è ancora al centro di discussioni. Cessione possibile per ‘footmercato.net’ che parla anzi di contatti già avvenuti tra l’agente del calciatore, Jorge Mendes, e il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo. La squadra parigina è una delle poche reali possibilità per Ronaldo in caso di cambio di casacca. Il Psg da anni insegue il sogno Ronaldo e questa potrebbe essere l’estate giusta.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma potrebbe accadere nei prossimi giorni a Lisbona quando sia Jorge Mendes che Leonardo saranno presenti per la final eight di Champions League. L’occasione giusta, secondo il portale transalpino, per far partire la discussione e verificarne la fattibilità. Di certo Ronaldo ieri ha pubblicato un posto in cui scriveva di vacanze utili per prendere le decisioni migliori per il futuro: lo porteranno ancora a Torino o lontano dalla Juventus?