Calciomercato Roma, Fonseca rischia: suggestione Totti-De Rossi

Sono giorni importanti in casa Roma, dove un ribaltone tecnico in panchina e nel ruolo di ds è davvero possibile

Il passaggio di proprietà ha aperto degli scenari inaspettati per la Roma. Friedkin dovrà decidere tutte le figure apicali, chi resta e chi va, e qualche cambiamento potrebbe arrivare anche in panchina. Guido Fienga, ad e Ceo, rimarrà a Trigoria: lui è contrario all’esonero di Fonseca ma nel suo staff c’è chi non la pensa allo stesso modo. Molto dipenderà dal nuovo direttore sportivo, che deciderà chiaramente anche la guida tecnica: se resterà anche De Sanctis, il portoghese avrà più chance.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il sogno resta il tandem Paratici-Sarri: il primo è affascinato, ma la priorità è la Juve, il secondo accetterebbe volentieri. Secondo ‘Il Messaggero’, però c’è un’altra suggestione: Daniele De Rossi allenatore e Francesco Totti responsabile dell’area tecnica. Con questa coppia potrebbe restare da ds Morgan De Sanctis, vista la conoscenza tra i tre. Oppure Daniele Pradé, per gli stessi motivi. Non solo, perché nella lista dei papabili della Roma c’è ancora Spalletti, ma anche – come già confermato da Calciomercato.it – Mauricio Pochettino. Nel ruolo di ds, invece, ancora in piedi anche Giuntoli e Berta.