Calciomercato Roma, c’è l’apertura di Pochettino – Ultime CM.IT

In Spagna hanno annunciato l’interesse della Roma per Mauricio Pochettino. Il tecnico è molto affascinato da un’avventura in giallorosso

La rivoluzione societaria che sta per investire la Roma con l’avvento di Dan Friedkin investirà presto anche il lato sportivo del club. Ieri il quotidiano spagnolo ‘AS’ ha annunciato il serio interesse del club giallorosso per Mauricio Pochettino, affermando che la conferma di Paulo Fonseca anche per la prossima stagione non sia così scontata.

Calciomercato Roma, per Pochettino c’è lo sconto

I romanisti starebbero valutando il profilo dell’argentino per presentarsi alla piazza con un allenatore dalla grande esperienza internazionale e capace di portare il Tottenham ad una finale di Champions League, oltre a traghettarlo da uno stadio all’altro come spera di fare la compagine capitolina.

Il tecnico, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ha avuto contatti diretti col club, ma sarebbe felice di vivere un’avventura in Serie A. Già nei giorni scorsi, nel corso di un’intervista a ‘El Pais’, aveva aperto all’ipotesi di approdare nel nostro paese, e per farlo sarebbe pronto anche ad abbassare le sue pretese relative all’ingaggio. Niente richieste superiori ai 10 milioni di euro, quindi: Pochettino metterà davanti a tutto, più che i soldi, il progetto tecnico e l’ambiente che vivrà. L’argentino adora l’Italia e l’idea di vivere a Roma lo affascina. Se son rose…

