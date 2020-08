Annuncio della Fifa sul colpo in attacco del calciomercato Roma, le ultime su Pedro

Chiusa l’avventura al Chelsea con una sconfitta contro il Bayern Monaco, Pedro ha salutato l’ambiente inglese. Nel suo futuro c’è la Roma, che da tempo ha trovato l’accordo per portarlo nella Capitale. Tuttavia, in attesa del comunicato ufficiale della società giallorossa, ci ha pensato la Fifa ad annunciare il suo imminente approdo in Italia: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Roma, la Fifa ufficializza Pedro

Calciomercato Roma, la Fifa ufficializza Pedro

Attraverso un messaggio su Twitter, il profilo ufficiale ‘FIFA World Cup’ ha salutato Pedro: “Un affettuoso addio al Chelsea da un vincitore della World Cup. Molta buona volontà verso Pedro mentre inizia il prossimo capitolo di una brillante carriera con la Roma”. Fonseca attende dunque di averlo a disposizione per la prossima stagione.

