Roma, infortunio Pedro: novità in 24-48 ore – Ultime CM.IT

Il nuovo acquisto della Roma Pedro ha subito un brutto infortunio alla spalla durante l’ultima gara col Chelsea

Sono giornate difficili per Pedro: l’imminente nuovo acquisto della Roma, che arriverà a parametro zero, ha subito una sub-lussazione alla spalla destra nella sua ultima gara con il Chelsea, nella finale di FA Cup persa con l’Arsenal. Per lui sembra inevitabile l’operazione, con uno stop di circa un mese: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, lo staff che segue lo spagnolo non vuole sbilanciarsi sui tempi di recupero prima di 24-48 ore. L’attaccante punta ad essere subito a disposizione quando la Roma tornerà al lavoro in vista della stagione 20/21.

