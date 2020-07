Vicente Del Bosque, ai nostri microfoni, ha parlato degli spagnoli Fabian e Callejon, e del possibile arrivo in Italia della sua vecchia conoscenza Pedro.

Nel corso della sua lunga intervista ai microfoni di Calciomercato.it, Vicente Del Bosque ha commentato il momento di due spagnoli che militano nella nostra Serie A, Fabian Ruiz e José Maria Callejon, e il possibile approdo del nostro campionato di Pedro, vicinissimo alla Roma.

In ottica Nazionale, per Fabian è meglio un’altra stagione da titolare a Napoli o approdare in una big spagnola?

“Non saprei, la certezza è che ogni calciatore aspira a raggiungere il massimo possibile per la propria carriera… Nel caso di Fabian, so che lui si trova bene a Napoli, lì è contento, ma se si presentano squadre come Real Madrid e Barcellona, resistere è dura”.

Callejon a Napoli ha un rendimento eccezionale da 7 anni, eppure non è mai riuscito a conquistare stabilmente un posto nella Roja.

“Forse fu anche un nostro errore. Noi lo conoscevamo benissimo, era stato nostro calciatore nel Real Madrid e sapevamo perfettamente quanto valesse. Il suo rendimento nel Napoli, poi, non ci lasciava di certo indifferenti. Purtroppo non gli abbiamo mai trovato posto, perché c’era un enorme numero di calciatori in quel periodo che aspiravano alla Nazionale nella sua posizione. Ricordo, però, che nelle occasioni in cui fu convocato fece molto bene e si fece apprezzare subito dal gruppo”.

Presto, nel calcio italiano, potrebbe sbarcare un’altra sua vecchia conoscenza: Pedro.

“Ho sentito che sarebbe vicino al trasferimento alla Roma, sinceramente mi fa piacere. A lui auguro ogni bene, ho dei bellissimi ricordi del nostro lavoro insieme in Nazionale e spero che faccia grandi cose anche in Serie A”.

