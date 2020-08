Accostato alla Serie A ma vicino al Benfica: Edinson Cavani è in attesa di conoscere il proprio destino. L’annuncio di Jorge Jesus

Svincolatosi dal Paris Saint Germain alla scadenza naturale del contratto, Edinson Cavani è ancora a caccia della sua prossima avventura. Accostato in Italia in momenti differenti a squadre come Inter, Lazio e soprattutto Roma, il ‘Matador’ potrebbe però finire in Portogallo al Benfica. I lusitani sono infatti la squadra favorita per arrivare all’ex centravanti del PSG. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Di questo ha parlato anche il tecnico della compagine di Lisbona, Jorge Jesus, ai microfoni del canale ufficiale del club: “Chi non lo vorrebbe? Non solo per il Benfica, ma per il calcio portoghese. Serve un’operazione di ingegneria finanziaria, cosa in cui il presidente (Luís Filipe Vieira, n.d.r.) è molto forte. Ne parlavano già prima che venissi al Benfica. Il presidente sta facendo di tutto per riuscirci”.

