Juventus, Pochettino si propone: “Aperti a nuove sfide, anche in Serie A”

Mauricio Pochettino, tecnico accostato alla Juventus, non ha escluso di scegliere la Serie A per il prosieguo della sua carriera

Mauricio Pochettino è uno dei nomi che circolano per la panchina della Juventus, e non da oggi. L’ormai ex Tottenham è tornato d’attualità con la crisi di risultati vissuta da Sarri, che se non dovesse riuscire a fare un grande percorso in Champions potrebbe essere già a rischio esonero.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pochettino rifiuta il Barcellona | Aspetta solo due squadre

L’argentino, da parte sua, ha rifiutato offerte da Premier, Bundesliga, Francia e Spagna, e nel corso di un’intervista a ‘El Pais’ si è detto speranzoso sul fatto che, prima o poi, “arriverà la proposta che desideriamo”. Parla sempre al plurale, riferendosi al suo staff tecnico, del quale non è disposto a separarsi.

L’allenatore ha spiegato che la scelta cadrà su “una squadra e un presidente in sintonia” con le sue idee, che possa avvicinarlo “al successo”. E non è detto che debba essere per forza un club di Premier o Liga, come si sussurra: “La Premier è davanti a tutti a livello economico, ma anche Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga ormai sono potentissime, simili. Nella Premier lavoriamo bene, ma siamo aperti a nuove sfide e nuovi orizzonti”. Un messaggio chiarissimo: Pochettino in Italia è possibile. Basta convincerlo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Sarri futuro in salita | Contatti per Pochettino