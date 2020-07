Pochettino fa gola a tante big sul mercato. Dalla Spagna: l’argentino avrebbe respinto il Barcellona, forse in attesa di Juventus o Real Madrid

Mauricio Pochettino è uno degli allenatori più ricercati ricercati sul mercato. L’argentino è senza panchina dopo l’esonero dello scorso gennaio dal Tottenham, con il quale aveva raggiunto una storica finale di Champions League. Sono tante le offerte che il tecnico ha ricevuto negli ultimi tempi, ma che lo stesso Pochettino avrebbe rispedito al mittente come scrive il quotidiano ‘Marca’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri futuro in salita | Contatti per Pochettino

Tra queste spicca quella del Barcellona, che potrebbe destituire Setien in caso di nuovo flop in Champions dopo aver mancato l’obiettivo Liga. La filosofia del Barça non rientrerebbe però nel modo d’intendere e fare calcio di Pochettino, che avrebbe declinato le avances. Così come la faraonica offerta del Newcastle, che presto cambierà proprietà. Anche Monaco e Benfica avrebbero provato l’affondo, incassano il no dell’argentino. A Pochettino si sarebbe interessata pure la Juventus, oltre che in passato il Real Madrid. L’ex Tottenham potrebbe aspettare così novità sull’asse Torino-Madrid, in caso di rottura dei bianconeri e degli spagnoli rispettivamente con Sarri e Zidane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fuori dalla Champions | Sarà addio