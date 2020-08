Calciomercato Roma, Sabatini ds: arriva la smentita UFFICIALE

Scelta impellente in casa Roma per quanto riguarda il prossimo direttore sportivo. Proprio sulla questione si è espresso nettamente Walter Sabatini

Rivoluzione in atto in casa Roma con i cambiamenti che stanno coinvolgendo a livello societario i giallorossi che presto dovranno anche chiarire la posizione del nuovo direttore sportivo. Tra i nomi per questa carica è spuntato anche quello di Walter Sabatini che però smentisce prontamente: “Ho letto tante cose sui giornali in questi ultimi giorni, rumors o solo sussurri che mi avvicinano alla nuova proprietà della As Roma – a cui va il mio in bocca al lupo – come possibile “candidato” in fantomatiche terne per il posto da Direttore sportivo del club. Pur amando ancora molto la piazza romana e i suoi tifosi, sono impegnato con tutto me stesso nel progetto che porto avanti da oltre un anno come Direttore Tecnico del Bologna Fc e del Montreal Impact e non intendo spostare la mia attenzione da qui. Nutro un profondo senso di lealtà e rispetto per Joey Saputo, il migliore dei presidenti”. E’ quanto dichiara il direttore tecnico del Bologna Fc e Montreal Impact, Walter Sabatini.

