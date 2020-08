Calciomercato Roma, rivoluzione Friedkin: mezza squadra in partenza

Roma pronta a rivoluzionare con Friedkin: da Kluivert a Perotti, sono ben dodici i giocatori sulla lista dei cedibili

Nuova proprietà può spesso significare rivoluzione e in casa Roma sembra verificarsi proprio questo. Con l’arrivo di Friedkin, il club giallorosso potrebbe subire grandi cambiamenti. Oltre all’idea di portare nella capitale Ralf Rangnick, che è stato a lungo corteggiato dal Milan e si è svincolato dal gruppo sportivo Red Bull, la nuova proprietà sarebbe intenzionata ad intervenire in maniera massiccia sul mercato. Almeno in quello delle cessioni. Ben 12 giocatori infatti sono sul piede di partenza.

Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, che sottolinea come la Roma abbia bisogno di fare cassa. Considerando l’incedibilità di Zaniolo e Pellegrini e il fatto che anche Dzeko possa unirsi a loro due visto il suo peso in campo e nello spogliatoio, per tutti gli altri i giallorossi saranno disponibili ad ascoltare offerte. In primis Under, per cui il Napoli resta la pista più calda e Kluivert. Oltre a loro si cercherà anche di piazzare i rientranti dai prestiti: Olsen (che piaceva in Germania) e Karsdorp per esempio, così come Florenzi e Schick, con il primo che piace ad Atalanta, Cagliari e Fiorentina (ma c’è il nodo ingaggio) e il secondo a Torino ed Hertha Berlino.

Calciomercato Roma, dubbi a centrocampo

Detto di Pellegrini e Zaniolo, per gli altri centrocampisti il futuro in giallorosso resta un’incognita. Tralasciando la situazione Pastore, che ha un contratto lungo ed oneroso e rientra da un infortunio, potrebbero invece trovare sistemazione altrove Cristante, Diawara e Veretout, con il Napoli in pole per quest’ultimo. Anche Pau Lopez, inoltre, non è certo incedibile e se dovesse presentarsi un’occasione conveniente la Roma potrebbe sfruttarla.

Situazione incerta anche per chi ha il contratto in scadenza nel 2021: da Fazio a Juan Jesus, passando per Perotti. I tre costano alla società 13 milioni lordi. Fienga lavora con intermediari per fare in modo che possano trovare una nuova squadra.

