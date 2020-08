Il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma non è così saldo: dalla Spagna riportano di un sondaggio con un top manager

Momento di grandi manovre per la Roma. Dopo l’ufficialità dell’accordo preliminare firmato da Pallotta e Friedkin, la società dovrà stabilire soprattutto i quadri dirigenziali e tecnici. In primis c’è da decidere il nuovo direttore sportivo, mentre in corso sono alcune riflessioni sull’allenatore. Il malumore di Edin Dzeko nei confronti di Paulo Fonseca potrebbe non essere isolato, ma il portoghese non sembra a rischio per il momento.

Come riporta ‘AS’, però, la Roma ha cominciato a sondare il terreno per un eventuale sostituto dell’ex Shakthar Donetsk, a rischio esonero. Il prescelto dalla dirigenza giallorossa sarebbe Mauricio Pochettino, a lungo accostato alla Juventus prima dell’annuncio di Pirlo oltre all’Inter, visto il forte gradimento di Zanetti, e il PSG. Il futuro della panchina della Roma, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, dipenderebbero dall’eventuale sì del manager argentino. Se dovesse arrivare l’ok dell’ex Tottenham, Fonseca verrebbe sostituito.