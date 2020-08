Calciomercato Juventus, le ultime di CM.IT sulla pista Pochettino

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. I bianconeri dovranno ora andare a caccia di un nuovo tecnico: le ultime sulla pista Pochettino

Ora è ufficiale: la Juventus ha sollevato dall’incarico il tecnico Maurizio Sarri il giorno dopo l’eliminazione rimediata agli ottavi di finale di Champions per mano del Lione. Non è bastato infatti Cristiano Ronaldo alla truppa bianconera per strappare il pass per le final eight. Un risultato che conclude un’annata al di sotto delle aspettative per lo stesso Sarri che dunque vede dopo appena una stagione interrompersi il proprio matrimonio con la società bianconera che ora andrà a caccia di una nuova guida tecnica. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Tra i vari nomi accostati alla panchina della Juventus c’è anche quello di Mauricio Pochettino reduce da un’ultima esperienza non felicissima, almeno nella fase conclusiva, sulla panchina del Tottenham. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it allo stato attuale delle cose non risultano contatti diretti tra la Juventus e l’allenatore argentino ex ‘Spurs’. Pochettino, che è stato attenzionato, resta comunque una opzione valida per la panchina bianconera dopo l’esonero di Sarri e non sono esclusi movimenti in questo senso. L’allenatore sudamericano è inoltre ancora legato al Tottenham da un contratto fino al 2023 da oltre 12 milioni a stagione.

