Calciomercato Roma, rivoluzione Friedkin | Spunta un’idea clamorosa

Scatta l’era Friedkin e la Roma si prepara all’ennesima rivoluzione. Salta fuori intanto il nome di uno corteggiato a lungo e poi abbandonato dal Milan

In casa Roma è tutto pronto per l’ennesima rivoluzione. Partita ufficialmente l’Era Friedkin, ora va subito ‘risolto’ il problema Direttore sportivo. Oltre a Paratici, al momento circolano i nomi di molti ex come Sabatini e Pradé, senza dimenticare quello dello stesso Petrachi licenziato da Pallotta qualche mese fa. Il ‘Corriere della Sera’ non esclude però una mossa spiazzante da parte del nuovo proprietario del club giallorosso, ovvero l’ingaggio di una figura in grado di ricoprire sia la carica di Ds che quella di allenatore. Del resto Fonseca non sembra così saldo, a maggior ragione all’indomani della brutta eliminazione dall’Europa League…

Occhio allora a Ralf Rangnick, sedotto a lungo e poi ‘abbandonato’ – anche se il tedesco continua a dire di essere stato lui, visti gli ottimi risultati di Pioli, a dire di no – dal Milan. Il 62enne si è appena separato dalla ‘Red Bull‘, dunque è libero da vincoli contrattuali. Libero, volendo, per la Roma.

