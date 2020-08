Calciomercato Roma, il primo nome di Friedkin è Castrovilli

Roma pronta a presentare un’offerta alla Fiorentina per il centrocampista Gaetano Castrovilli, tentato dall’idea di vestire giallorosso

Potrebbe essere Gaetano Castrovilli il primo colpo della Roma targata Friedkin. Spese non eccessive, ma volontà di investire da parte del nuovo patron, intenzionato a rafforzare la compagine giallorossa. E la prima idea porta in casa Fiorentina e proprio al nome di Castrovilli.

Il numero 8 viola, sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, è il profilo ideale cercato dai giallorossi. Giovane, di qualità e anche in ottica prospettiva finanziaria. Il cartellino del ragazzo costa molto: 40 milioni di euro, ma i giallorossi potrebbero convincere i viola e Pradè con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. In primis Florenzi, che da tempo piace ai toscani, ma attenzione anche a Juan Jesus e ad alcuni giovani come Calafiori e Riccardi. L’arrivo di Castrovilli potrebbe però comportare anche delle uscite a centrocampo. Oltre a Veretout che piace al Napoli, anche Cristante e Diawara non sembrano essere certi di una permanenza.

