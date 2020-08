Roma, Friedkin e il nuovo stadio: può arrivare lo sponsor

Il cambio di proprietà in casa Roma può favorire la sponsorizzazione del nuovo stadio: arriva anche l’accelerata del Comune

Non solo sul mercato, le novità in casa Roma con l’arrivo della nuova proprietà di Dan Friedkin potrebbero riguardare anche il discorso stadio. Friedkin può favorire infatti un’importante sponsorizzazione per il nuovo impianto. Gli stadi di proprietà e sponsorizzati (Torino, ma soprattutto esempi in Inghilterra e Germania), permettono importanti introiti in più.

Friedkin ha grandi contatti con il gruppo Toyota e il ‘Corriere dello Sport’ non esclude che si possano già nel frattempo trovare accordi di sponsorizzazione. Intanto il Comune ha dato un’accelerata: approvate le delibere per l’approvazione del progetto. Ora i documenti passeranno a fine mese all’esame delle commissioni. A settembre si conoscerà il destino dello stadio.

