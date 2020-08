Per la Juventus si torna a parlare di Arturo Vidal: il centrocampista cileno sarebbe pronto al ritorno con Pirlo in panchina

Ossessione Champions. E’ quello il pensiero fisso di Arturo Vidal, il trofeo che manca al suo palmares e che vuole ad ogni costo conquistare prima della fine della carriera. Legato al Barcellona per un altro anno, il centrocampista cileno disputerà la final eight con i blaugrana ma se dovesse fallire l’obiettivo è pronto a riprovarci. Per farlo – secondo quanto scrive ‘El Pais’ – prenderebbe in considerazione l’idea di fare ritorno alla Juventus, soprattutto ora che in panchina è approdato il suo amico, ed ex compagno di squadra, Andrea Pirlo.

Vidal negli ultimi mesi è stato spesso accostato all’Inter di Antonio Conte, ma si è parlato anche di un ritorno in bianconero. Alla fine la decisione è stata di restare al Barcellona ma ora le cose potrebbero nuovamente cambiare. C’è Pirlo che ‘stuzzica’ il cileno e l’ossessione Champions che condivide con i bianconeri.