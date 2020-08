Calciomercato Juventus, addio Ramsey: annuncio UFFICIALE

Arriva l’annuncio ufficiale dell’agenzia che rappresenta Aaron Ramsey sulle voci di un possibile addio del centrocampista alla Juventus

Tutto falso. Una croce e l’hashtag Nonsense per smentire le voci sull’addio alla Juventus. Così la Avid Sports & Entertainment Group, l’agenzia che ha in procura Aaron Ramsey ha stoppato le indiscrezioni sul centrocampista gallese. Con l’arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera erano aumentati i rumors sull’addio di Ramsey al club piemontese. Si era parlato della volontà del nuovo tecnico di avere profili differenti per il centrocampo juventino e della sua decisione di dare il via libera alla cessione. Niente di vero, stando al cinguettio degli agenti del calciatore.

Ramsey, arrivato alla Juventus la scorsa estate a parametro zero, non ha convinto pienamente nel suo primo anno in Italia. Fermato anche da vari infortuni, l’ex Arsenal ha alternato buone prestazioni a momenti di involuzione anche perché il gioco di Sarri mal ci conciliava con le sue caratteristiche. Un suo addio garantirebbe una plusvalenza alle casse della società ma al momento c’è la smentita ufficiale dei suoi procuratori.