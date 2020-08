Calciomercato Juventus, annuncio criptico di Pogba

Paul Pogba pubblica un misterioso messaggio sui social: annuncio in arrivo per il centrocampista dello United, ex Juventus

Era separato in casa, ora potrebbe arrivare anche la firma sul rinnovo. Paul Pogba è tornato centrale nel progetto del Manchester United. Grazie anche all’arrivo di Bruno Fernandes, il centrocampista francese è nuovamente protagonista con i ‘Red Devils’ tanto che non si parla più del suo addio come certezza. Anzi, corteggiato da Real Madrid e Juventus, per l’ex bianconero la conferma e il rinnovo sembrano al momento l’ipotesi più accreditata.

Intanto lui sui social ‘gioca’ un po’ con i suoi tifosi e lancia un messaggio misterioso: “Domani”, il tweet pubblicato poco fa che preannuncia un imminente annuncio. Per i sostenitori del Manchester United non ci sono dubbi: domani sarà il giorno del rinnovo di Pogba con il club inglese. Ma c’è anche chi non crede all’anticipazione di mercato e prefigura il lancio di una nuova scarpa. Per tutti non resta che attendere qualche ora.