Juventus, Prandelli avverte Pirlo: arriva il consiglio di mercato

Prandelli avverte Pirlo, arriva il consiglio di mercato per il tecnico della Juventus

Cesare Prandelli manda un messaggio ad Andrea Pirlo. L’ex Ct della Nazionale, parlando del nuovo tecnico della Juventus, ha rilasciato alcuni commenti: “Io sono convinto che esistano predestinati in ogni campo e Pirlo è uno di questi. Ovviamente avrà bisogno di aiuto, sotto forma di energia e di sostegno. Non credo proprio che alla Juventus dall’oggi al domani qualcuno sia impazzito. Se la società accreditata da tutti di serietà e capacità di programmazione prende una decisione così, affidarsi a un allenatore all’esordio, significa che hanno scelto l’uomo – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Rischio enorme? Per lui di sicuro. Ma se vuoi allenare bisogna che tu sia capace di affrontare sotuazioni del genere”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Kroos via dal Real: scambio con Dybala”

Prandelli ha proseguito la sua disamina: “Quando ero un ragazzino Mazzone mi ha detto: l’allenatore bravo è quello che riesce a farsi comprare i giocatori bravi. Sembrava una frase buttata lì. Venticinque anni dopo è diventata la descrizione più nitida del lavoro di tecnico. Credo che alla Juve farsi comprare giocatori bravi sia abbastanza facile”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super cessione possibile | Piomba Guardiola