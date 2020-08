Colpo da 60 milioni di euro per il calciomercato Juventus, ritorno clamoroso con scambio per Morata

Torna di moda Alvaro Morata per la Juventus. Dopo l’addio nell’estate del 2016, le esperienze con Real Madrid e Chelsea, l’attaccante spagnolo sta facendo molto bene con la maglia dell’Atletico Madrid. Così, alla ricerca di un valido erede del partente Gonzalo Higuain, i bianconeri avrebbero messo anche il classe 1992 nella lista dei preferiti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Morata nel mirino: i dettagli

Fabio Paratici, dopo essersi confrontato con Pirlo, riporta ‘Tuttosport’, continua a lavorare su più tavoli e nella lista avrebbe inserito anche il nome di Morata. Il bomber, dal canto suo, si troverebbe molto bene in Spagna ma potrebbe essere tentato dal ritorno in bianconero agli ordini del suo ex compagno di squadra. Sua moglie Alice, inoltre, è originaria di Venezia e avrebbe un gran feeling con Georgina, la compagna di Cristiano Ronaldo. L’Atletico Madrid, però, chiede almeno 60 milioni di euro per farlo partire, cifra che la Juventus potrebbe raggiungere con l’inserimento di alcune contropartite. Bernardeschi, in tal senso, sembra il profilo giusto per tentare Diego Simeone. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi.

