Possibile colpo Atalanta dalla Juventus, le ultime di calciomercato sul futuro di Perin

Reduce da una salvezza sofferta durante il prestito al Genoa, Mattia Perin tornerà alla Juventus per poi programmare il suo futuro. Per il portiere italiano classe 1992 potrebbe esserci una nuova esperienza lontano dai torinesi. L’Atalanta, infatti, avrebbe in mente il suo acquisto per rinforzare il reparto dei portieri, attualmente privo dell’infortunato Gollini. Se Gasperini prepara la gara di domani col PSG, la dirigenza nerazzurra continua quindi a sondare il mercato: clicca qui per ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-PSG, Tuchel allo scoperto: sorpresa Mbappé

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, infortunio Gollini: “C’è una lesione”. Recupero lungo

Calciomercato Juventus, l’Atalanta su Perin: le ultime

Il colpo Perin per l’Atalanta, riporta ‘Sky Sport’, sarebbe un’ipotesi di lavoro su cui ragionare con la Juventus nei prossimi giorni. Importanti novità sono dunque attese in tempi brevi. Ma le attenzioni di Gian Piero Gasperini e l’intero club, in queste ore, sono tutte riposte sulla Champions League, che domani tornerà con il quarto di finale contro il temibile PSG.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Kroos via dal Real: scambio con Dybala”

Champions League, designato l’arbitro di Atalanta-Psg

Calciomercato Genoa, Perin sul futuro: “Non dipende solo da me. Ecco il mio obiettivo”