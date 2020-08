Atalanta-PSG, Tuchel allo scoperto: sorpresa Mbappé

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato alla vigilia della sfida con l’Atalanta della possibile presenza di Mbappé nel match con i bergamaschi

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha parlato alla vigilia del match con l’Atalanta, valido per i quarti di finale di Champions League, aprendo alla presenza dal primo minuto di Mbappé, che appena qualche giorno fa sembrava impossibile. Queste le sue dichiarazioni: “Se farà un buon allenamento, Kylian sarà in squadra domani. Per Verratti è ancora presto. Potremo finire la gara con Mbappé e Neymar, a loro piace giocare insieme”.

ICARDI – “Per noi è importantisimo. Con l’infortunio di Kylian e l’assenza di Cavani sarà fondamentale, deve dimostrare di saper essere decisivo in gare importanti come questa. Non ha mai paura ed è ben integrato nel gruppo. Ora deve portarci in semifinale”.

ATALANTA – “Il suo modo di giocare è unico, quasi un uno contro uno a tutto campo. Hanno segnato tanti gol, ma concedono qualche spazio: conterà la tattica, ma anche la testa. Loro sono speciali, ma noi siamo forti”.

CORONAVIRUS – “Nessuna paura, siamo tutti molto controllati e l’organizzazione funziona benissimo”.

