Atalanta-Psg, partita trasmessa in chiaro su Canale 5

Atalanta-Paris Saint-Germain apre i quarti di finale di Champions League: la gara sarà trasmessa in chiaro su Canale 5

Ad aprire i quarti di finale di Champions League sarà la sfida tra Atalanta e Paris Saint-Germain. La gara sarà trasmessa in tv anche in chiaro su Canale 5, con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Aldo Serena. La partita sarà trasmessa in esclusiva in chiaro alle 21.

A seguire, sempre su Canale 5, andrà in onda uno speciale post partita con Alberto Brandi, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Lisbona, Giorgia Rossi con Massimo Paganin. Inviata dalla capitale portoghese Francesca Benvenuti pronta a raccogliere le emozioni dei protagonisti del match.

