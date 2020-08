Atalanta-PSG, i convocati di Gasperini: ci sono tanti giovani

Sono 26 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Paris Saint-Germain. Non ci sono Gollini e Ilicic

Mercoledì sera l’Atalanta scenderà in campo per i quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Gasperini ha stilato l’elenco dei 26 calciatori convocati nel quale spiccano le assenze annunciate di Gollini e Ilicic per motivi differenti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Tanti i giovani chiamati dal tecnico bergamasco per la super sfida europea col PSG:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gelmi.

Difensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Czyborra, Gosens, Guth, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer, Okoli.

Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Cortinovis, Gomez, Colley, Zapata, Piccoli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions League, designato l’arbitro di Atalanta-Psg

Calciomercato Atalanta, rinforzo turco per Gasperini