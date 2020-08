Pierluigi Gollini non ci sarà contro il Psg ma il suo infortunio è più lungo del previsto: il portiere dell’Atalanta ne ha parlato su Instagram

Niente Psg, niente final four di Champions League. Per Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, l’infortunio rimediato contro l’Inter nell’ultima partita di campionato si è rivelato più grave del previsto. Sembrava potesse recuperare per i quarti di finale, invece salterà probabilmente anche l’inizio della prossima stagione. A parlare dello stop e dei tempi di recupero e lo stesso calciatore bergamasco con un post su Instagram. “Ragazzi, purtroppo bandiera bianca – il messaggio che accompagna una foto con un tutore sul ginocchio sinistro – C’è una lesione al mio crociato. Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l’ha confermato. C’è una lesione che prima non era possibile vedere per via del liquido post trauma”.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-PSG, brutte notizie per Tuchel: le condizioni di Verratti, Mbappe e Kurzawa

Un problema che lo terrà lontano dai campi per un po’: “Starò fuori per poco meno di 2 mesi, ma adesso lo STOP è obbligatorio. Mi dispiace. Per il mio infortunio ma soprattutto per non poter difendere la mia Atalanta. Triste ma positivo. Triste e al vostro fianco. Sarò un tifoso un più. Forza ragazzi!”