Atalanta e PSG continuano a prepararsi in vista del quarto di finale di Champions League, ma con parecchie defezioni: i francesi hanno fatto il punto ufficiale sugli infortuni pesanti

Il conto alla rovescia per il match tra Atalanta e il PSG prosegue, anche se scandito da più di qualche infortunio pesante. Oltre a Ilicic e Gollini, i francesi devono vedersela con parecchie defezioni in questi giorni. Non solo Mbappe, perché anche Marco Verratti si è fermato ieri e rischia fortemente la presenza nella sfida di mercoledì prossimo. Lo stesso PSG ha fornito gli aggiornamenti: “Marco Verratti ha subito un colpo importante al polpaccio destro, con conseguente danneggiamento del muscolo, di cui la società vi riferirà nelle prossime 72 ore. Kylian Mbappe – continua la nota ufficiale dei parigini – continua il suo protocollo di recupero, come programmato. Ha ripreso a correre senza il pallone sui campi dell’Ooredoo Training Center“.

Infine le condizioni di Layvin Kurzawa: “Soffre di un infortunio muscolare contratto durante la finale di coppa. Una ripresa con il gruppo è prevista tra due settimane”. L’esterno difensivo sarà quindi out mentre c’è attesa per Verratti, che verosimilmente non sarà della partita con l’Atalanta, e soprattutto per Mbappe.