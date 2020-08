Grave tegola in vista di Atalanta-PSG, Verratti out in allenamento per un problema al polpaccio

Grave problema in casa PSG a dieci giorni dal match di Champions League contro l’Atalanta. Come riporta ‘RMC Sport’, ieri Marco Verratti si sarebbe infortunato in allenamento e sarebbe quasi certamente indisponibile per i quarti di finale ormai prossimi. Il suo infortunio si aggiunge quindi a quello di Mbappe, anche lui in lotta contro il tempo almeno per un posto in panchina: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Atalanta-PSG, infortunio Verratti: comunicato ufficiale

Verratti oggi si sarebbe sottoposto ad alcuni test. Per il forte centrocampista italiano sarebbe stato rilevato un infortunio al polpaccio dopo una collisione con un altro giocatore. Si attendono dunque novità circa l’entità del problema e i tempi di recupero previsti. Intanto, in casa Atalanta, Gasperini fa invece i conti con l’assenza di Ilicic, mentre Gollini dovrebbe recuperare e partitre da titolare. Le eventuali assenze di Verratti e Mbappe farebbero dunque calare il tasso tecnico dei francesi, che comunque sembrano partire coi favori del pronostico.

