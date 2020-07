Psg-Saint Etienne, infortunio per Mbappe: fuori in lacrime e rissa

La finale di Coppa di Francia tra Psg e Saint-Etienne si accende: brutto infortunio per Mbappe, costretto ad uscire in lacrime, e rissa in campo

La prima ufficiale del calcio in Francia non è iniziata nel migliore dei modi. La finale di coppa tra Psg e Saint-Etienne è stata caratterizzata da un bruttissimo fallo di Perrin su Mbappe. Infortunio che sembra grave per l’attaccante francese con la caviglia che si è piegata dopo l’intervento dell’avversario: il 21enne ha lasciato il terreno di gioco in lacrime e visibilmente dolorante.

LEGGI ANCHE >>> Domenech si sbilancia:”Atalanta troppo debole. Non vedo come possa impensierire il PSG”

Il fallo di Perrin ha acceso gli animi e tra le squadre è partita una rissa, placata soltanto dal rosso estratto dal direttore di gara nei confronti del calciatore del Saint-Etienne. Ansia ora in casa Psg per le condizioni di Mbappe considerato l’imminente impegno di Champions League contro l’Atalanta.