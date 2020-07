Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Francia, ha parlato dell’Atalanta, prossima avversaria in Champions League del PSG di Neymar e Mbappe

Attraverso un tweet durante la sfida fra Verona ed Atalanta, Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Francia, ha commentato la caratura della squadra di Gasperini in vista del match contro il PSG di Tuchel: “Qualunque sia il risultato della partita contro il Verona, non vedo come questa squadra dell’Atalanta possa preoccupare il PSG. Troppo debole sulla difensiva“.

Quel que soit le résultat du match contre Vérone, je ne vois pas comment cette équipe de l’Atalanta pourrait inquiéter le PSG. Trop faible défensivement. — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) July 18, 2020

Alla fine, la sfida del Bentegodi si è conclusa 1-1, ma il pensiero dell’allenatore francese è apparso molto chiaro. Palla ora ai ragazzi di Gasperini che, durante il mese di agosto, proveranno a smentirlo.

