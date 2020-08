Mattia Perin ha parlato del proprio futuro dopo la salvezza conquistata con il Genoa

Il Genoa travolge 3-0 il Verona dell’ex Juric e conquista la salvezza nell’ultima giornata di campionato. Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, Mattia Perin ha parlato così del proprio futuro: “Sono tornato dopo nove mesi che non giocavo, tornare era un’opportunità importante. Io servivo al Genoa, e il Genoa serviva a me. Il mio cartellino è di proprietà della Juventus, non dipende solo da me. Il mio obiettivo è giocare con continuità e tornare ai miei livelli, sto recuperando la forma. Una porticina per il Genoa? Lascio aperte tutte le possibilità”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

