Serie A, Genoa tris al Verona ed è salvo: Lecce ko col Parma e in Serie B

Serie A, l’ultimo verdetto della 38a giornata è la salvezza del Genoa: larga vittoria con il Verona per i rossoblu’, il Lecce affonda in casa col Parma

Il Genoa centra la salvezza, nelle gare conclusive della 38esima giornata di Serie A. I rossoblu’ con la doppietta di Sanabria e la rete di Romero liquidano per 3-0 il Verona già nel primo tempo, mettendosi al sicuro. Non riesce l’impresa al Lecce, che oltretutto perde in casa per 4-3 contro il Parma. Retrocessione in Serie B dunque per i pugliesi, dopo una sola stagione in massima serie. Sugli altri campi, 1-1 tra Bologna e Torino, mentre l’Udinese chiude con un successo per 1-0 sul campo del Sassuolo.

GENOA-VERONA 3-0 – 13′ e 24′ Sanabria, 45′ Romero

LECCE-PARMA 3-4 – 11′ aut. Lucioni (P), 24′ Caprari (P), 40′ Barak (L), 45′ Meccariello (L), 53′ Cornelius (P), 66′ Inglese (P), 68′ Lapadula (L)

SASSUOLO-UDINESE 0-1 – 53′ Okaka

BOLOGNA-TORINO 1-1 – 18′ Svanberg (B), 66′ Zaza (T)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 83 punti; Inter 82; Atalanta e Lazio 78; Roma 70; Milan 66; Napoli 62; Sassuolo 51; Verona, Fiorentina e Parma 49; Bologna 47; Cagliari e Udinese 45; Sampdoria 42; Torino 40; Genoa 39; Lecce 35; Brescia 25; Spal 20