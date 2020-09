Alvaro Morata torna alla Juventus: nella giornata di martedì visite e firma sul contratto per l’attaccante spagnolo

Alvaro Morata è sbarcato circa 15 minuti dopo la mezzanotte all’aeroporto di Caselle per iniziare la sua seconda parentesi alla Juventus. L’attaccante spagnolo aveva lasciato Madrid direzione Torino intorno alle 22.30 con un volo privato: ad attenderlo, oltre ai giornalisti, anche un gruppetto di tifosi bianconeri che gli hanno dedicato diversi cori.

Juventus, riecco Morata: nelle prossime ore visite e firma sul contratto

Domani mattina l’ormai ex Atletico Madrid si sottoporrà alle rituali visite mediche al ‘J-Medical’, prima della firma sul contratto e dell’ufficialità del ritorno con la maglia dei campioni d’Italia. Il centravanti classe ’92 già mercoledì potrebbe mettersi a disposizione di Andrea Pirlo per il suo primo allenamento alla Continassa. Il tecnico della ‘Vecchia Signora’ ha insistito per l’arrivo di Morata, considerando lo stallo che si era creato per il trasferimento in bianconero di Dzeko. Lo spagnolo, dopo le due stagioni dal 2014 al 2016, torna alla Juventus per un’operazione complessiva da 55 milioni di euro: prestito oneroso a circa 10 milioni, con diritto di riscatto fissato a 40 più bonus. Per il giocatore pronto invece un contratto fino al 2025 da circa 6 milioni all’anno.

