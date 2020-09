Calciomercato Juventus, scatto per Morata: accordo vicino

Dalla Spagna rivelano come l’Atletico Madrid avrebbe aperto alla possibilità che Morata possa partire in prestito: torna alla Juventus

Arrivano importanti novità dalla Spagna per quanto riguarda il prossimo centravanti della Juventus. Secondo quanto riferito da ‘Deportes Cuatro’, l’Atletico Madrid avrebbe dato il via libera per la partenza di Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo potrebbe raggiungere i bianconeri in prestito. La volontà del giocatore, infatti, sarebbe quella di tornare a Torino e mettersi a disposizione di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, che ha avuto lo spagnolo come compagno di squadra, sarebbe un estimatore di Morata e accetterebbe di buon grado il suo ritorno.

Anche per questo, l’Atletico Madrid avrebbe accelerato le operazioni per il sostituto: il club iberico avrebbe già un accordo di massima con Suarez. La Juventus, quindi, potrebbe essersi stancata di aspettare che Roma e Napoli si accordino riguardo a Milik e, prima di arrivare a Dzeko, virerebbe sul ritorno di Alvaro Morata. La suggestione riguardo al ritorno del centravanti spagnolo era iniziata con una telefonata con Pirlo: la Juventus offre una cifra vicina ai 12 milioni di euro per il prestito, con il diritto di riscatto fissato intorno ai 43 milioni di euro.

