Calciomercato Juventus, Douglas Costa verso la Premier League: la cessione può concretizzarsi con la regia di Jorge Mendes

Solo pochi minuti in campo ieri sera, nella vittoria per 3-0 della Juventus sulla Sampdoria, per Douglas Costa. Continua ad aleggiare aria di cessione sul brasiliano, soprattutto a fronte della giusta offerta per i bianconeri. L’attaccante potrebbe trovare poco spazio nel 3-4-1-2 di Pirlo e il club vedrebbe di buon occhio la possibilità di monetizzare la sua partenza. Juve che continua ad avere nel mirino Chiesa, la Fiorentina ha aperto alla sua cessione ma a sua volta chiede adeguate garanzie economiche per lasciar partire il suo gioiello. Ecco dunque che l’addio di ‘Flash’ diventa più di un’ipotesi. Il giocatore è molto apprezzato in Premier League: ci sta pensando seriamente il Manchester United, che ha dovuto mollare il colpo Sancho. Ma spunta una nuova pista, secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it, che porta sempre in Inghilterra. Anche il Wolverhampton è infatti a caccia di rinforzi, dopo che Diogo Jota è passato al Liverpool. Plenipotenziario di questa operazione sarebbe il solito Jorge Mendes, che da sempre gravita intorno ai Wolves. Un affare che potrebbe concretizzarsi intorno ai 40 milioni di euro, cifra che sarebbe assai gradita a Torino.

