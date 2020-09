Calciomercato, svolta Suarez: accordo raggiunto col prossimo club

Dalla Spagna sono sicuri: Luis Suarez ha raggiunto un accordo totale con l’Atletico Madrid, si cerca l’intesa col Barcellona

Il caso più spinoso delle ultime settimane di calciomercato rimane il futuro di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, che giovedì scorso si è recato a Perugia per sostenere l’esame di lingua italiana livello B1, continua ad avanzare con le pratiche per il passaporto da comunitario. Una condizione che gli permetterebbe di non occupare slot da extracomunitari, aprendogli diverse opzioni per il futuro. La Juventus, dopo le parole di Paratici, sembra essersi definitivamente tirata fuori dalla corsa al ‘Pistolero’. Su Suarez, piuttosto, potrebbe tornare alla carica l’Inter, ma dalla Spagna rivelano come l’attaccante avrebbe già trovato l’accordo con un altro club.

Come rivelato da ‘Mundo Deportivo’, l’uruguaiano avrebbe un accordo chiuso con l’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ avrebbero proposto a Suarez due anni di contratto e l’attaccante sarebbe molto intrigato dal progetto. Il giocatore, poi, sarebbe vicino all’intesa anche col Barcellona per l’indennizzo e riuscirebbe a liberarsi a zero. L’ultimo ostacolo per l’Atleti rimane legato a Diego Costa, che deve essere ceduto prima di poter accogliere Suarez.

