Calciomercato Inter, il Barcellona libera Suarez: la proposta

Calciomercato Inter, l’ipotesi Suarez si fa più concreta per i nerazzurri: ecco come il bomber può liberarsi dal Barcellona

Luis Suarez rimane nel mirino della Serie A, anche se non più in chiave Juventus. I bianconeri hanno mollato il ‘Pistolero’, che può diventare una carta molto interessante per l’Inter. I nerazzurri, dopo aver messo le mani su Arturo Vidal, ci pensano seriamente, per mettere a segno un vero e proprio colpo da scudetto. Del resto non avrebbero alcun problema legato allo status di extracomunitario dell’attaccante uruguaiano (c’è ancora una slot libera in rosa), dunque potendo tesserarlo in qualsiasi momento. Si attende, però, che il giocatore trovi un’intesa con il Barcellona per partire. Intesa che potrebbe arrivare a breve, stando a quanto riportato dalla trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’. Infatti, il club catalano si sarebbe detto disponibile a svincolare l’attaccante, con una buonuscita da 7 milioni di euro. Si attende adesso la replica di Suarez alla mossa del suo club. Qualora dovesse accettare la proposta, l’assalto dell’Inter potrebbe diventare effettivo.

