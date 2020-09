Dopo Messi, arriva anche il saluto di Luis Suarez ad Arturo Vidal, che a breve sarà anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter

L’addio di Arturo Vidal al Barcellona lascerà senza dubbio qualche strascico in casa Barcellona. Il cileno, che stasera è arrivato a Milano prendendo contatto con la nuova realtà Inter, era molto ben voluto in blaugrana. Testimoni ne sono i messaggi dei due top player del Barcellona, Lionel Messi e Luis Suarez. Dopo l’argentino, anche il messaggio dell’uruguaiano su Instagram: “Averti come rivale è stato insopportabile per quanto sei forte come giocatore, ma averti come compagno, amico, e conoscerti come persona è stato ancora più grande! È stato un piacere aver condiviso tutto questo con un fuoriclasse come te. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova tappa”.

E subito la risposta di Vidal: “Grazie mille fratellino. Pistolero sei una leggenda, per me è stato un onore giocare a fianco di un goleador storico”.