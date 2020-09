Arturo Vidal è sbarcato questa sera a Milano per cominciare la nuova avventura all’Inter: il messaggio di Leo Messi su Instagram, con tanto di possibile indizio finale

Arturo Vidal è finalmente a Milano. Dopo settimane di tira e molla, il cileno è sbarcato questa sera all’aeroporto di Linate con un volo privato, lascerà il Barcellona e firmerà verosimilmente domani – al termine delle visite mediche – il suo contratto con i nerazzurri di Antonio Conte, che tanto l’ha voluto con sé. Vidal lascia al Camp Nou tanti amici dopo due anni intensi in cui si è fatto apprezzare, soprattutto da Leo Messi.

L’argentino ha scritto su Instagram il suo commosso saluto al centrocampista: “Ti conoscevo solo per averti affrontato e mi sei sempre sembrato un fenomeno. Ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti anche personalmente e mi hai sorpreso di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare. Ti auguro il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Ma sono sicuro che ci incroceremo di nuovo“. Pronta anche la risposta di Vidal nei commenti: “Grazie extraterrestre! E’ un orgoglio aver giocato con il più grande della storia, grazie per la tua amicizia. Ci vediamo presto”. Prove d’intesa?