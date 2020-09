VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, Arturo Vidal è sbarcato a Milano!

Finalmente Inter: Arturo Vidal è sbarcato all’aeroporto di Milano Linate con un volo privato

E alla fine arriva Vidal. Il centrocampista cileno è sbarcato in questi minuti all’aeroporto di Milano Linate con un volo privato proveniente da Barcelona El Prat e atterrato alle 20.40. Ora è pronto a dare inizio alla sua nuova avventura all’Inter: domani mattina le visite mediche, come di consueto, alla clinica Humanitas e poi al Coni per l’idoneità sportiva. Poi sarà libero di firmare per i nerazzurri di Antonio Conte, che lo ha voluto con tutte le forze.