Non solo Vidal per il calciomercato Inter, il Barça punta Lautaro e propone due campioni

L’Inter saluta Arturo Vidal, sbarcato ieri sera a Milano, dove oggi lo attendono le visite mediche di rito. Con un anno di ritardo, Conte accoglie finalmente il suo pupillo, reduce da due buone stagioni con la maglia del Barcellona. Proprio sull’asse Lombardia-Catalogna, però, i contatti potrebbero proseguire nelle prossime settimane, considerando l’interesse ancora vivo per Lautaro Martinez: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, Suarez e Firpo per Lautaro: Barcellona in agguato

Come anticipato da Calciomercato.it, il Barcellona avrebbe intenzione di inserire anche Junior Firpo nell’affare per Lautaro Martinez, eventualità gradita altresì dal terzino 24enne. A confermare la notizia stamane è il ‘Corriere dello Sport’, che non scarta la possibilità che il Barça inserisca anche Luis Suarez nel maxi affare con l’Inter, più una somma di denaro (operazione comunque difficile). L’uruguagio sembra più lontano dalla Juventus, nonostante stia facendo passi avanti per lo status di comunitario, e potrebbe accettare la destinazione milanese. Con i soldi derivanti dalla cessione di Lautaro, infine, i nerazzurri avrebbero più forza per tentare anche il colpo Kante dal Chelsea.

