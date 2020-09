Calciomercato Inter, idea concreta Suarez: ma Lautaro crea il ‘caso’

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Suarez: l’attaccante del Barcellona può arrivare se parte Lautaro, ma è caos Barcellona

Sembrava il candidato numero uno all’attacco della Juventus. Invece, i bianconeri sono ora più lontani da Luis Suarez, che però resta con la Serie A nel mirino. L’uruguaiano può diventare una idea concreta per l’Inter, con il ‘Corriere della Sera’ che rilancia la sua candidatura dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. I nerazzurri hanno il vantaggio di poter ancora tesserare due extracomunitari (uno sarà Vidal), dunque nessun problema legato al passaporto. L’assalto al ‘Pistolero’ diventerebbe realistico nel caso in cui il Barcellona si facesse sotto nuovamente per Lautaro Martinez con una offerta consistente. Ma anche in questo caso può esserci un problema sul futuro del ‘Toro’. Infatti, secondo ‘Don Balon’, il nuovo tecnico blaugrana Koeman vedrebbe più adatto al suo gioco Depay. Sono in corso discussioni tra l’allenatore olandese e il numero uno catalano Bartomeu.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Vidal in arrivo: ecco quando sarà a Milano

Calciomercato Inter, dalla Spagna: conferme su Suarez