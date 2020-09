Calciomercato Inter, dalla Spagna: conferme su Suarez

Calciomercato Inter, la suggestione Suarez potrebbe prendere corpo: arrivano conferme dalla Spagna sull’inserimento dei nerazzurri

Il grande domino di mercato degli attaccanti è partito. Come spiegato ieri dalla redazione di Calciomercato.it, Milik ha detto sì alla Roma. L’addio del polacco al Napoli in direzione della Capitale, contestualmente, fa sì che Dzeko vada verso la Juventus. Con il bosniaco verso Torino, si allontana dunque dai bianconeri Luis Suarez, altro nome molto caldo in questi giorni per i campioni d’Italia. L’uruguaiano, però, ha sostenuto ieri a Perugia l’ormai famigerato esame di livello B1 di lingua italiana per l’ottenimento del passaporto. Rimane in piedi dunque l’ipotesi di un trasferimento in Serie A. Dalla Spagna, arrivano conferme a indiscrezioni già circolate ieri. Suarez è stato accostato all’Inter, quest’oggi anche il ‘Mundo Deportivo’ ribadisce che un trasferimento in nerazzurro potrebbe essere un’ipotesi plausibile. Inter che sarebbe effettivamente tentata dal ‘Pistolero’, l’investimento economico sarebbe certamente sostenibile per Zhang e Conte avrebbe a disposizione un’alternativa di livello assoluto a Lukaku e Lautaro Martinez per puntare con decisione allo scudetto.

