Tottenham a un passo da Gareth Bale. Il ritorno del campione gallese spalanca un portone alla partenza di Dele Alli, già escluso dal match di Europa League. Inglese nel mirino dell’Inter

Il molto probabile ritorno di Gareth Bale al Tottenham spinge, secondo il ‘Dail Mail’, lontano dagli ‘Spurs’ Dele Alli. La cessione dell’inglese troverebbe conferma anche dalla sua esclusione dalla partita di Europa League contro il Lokomotiv Plovdiv.

Stando alla medesima fonte, il centrocampista offensivo di 24 anni sarebbe nel mirino del Paris Saint-Germain ma anche – a sorpresa – dell’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro sarebbe un suo grande estimatore fin dai tempi in cui allenava il Chelsea.

Dele Alli a Milano? Difficile per una questione economica, con gli inglesi che potrebbero volere almeno 40-50 milioni di euro, così come per un aspetto prettamente numerico, ovvero che a centrocampo il club targato Suning è pieno zeppo di giocatori, alcuni dei quali in uscita ma che la dirigenza non riesce a vendere. E poi è in arrivo già Vidal…

Comunque nel mercato non si può escludere nulla. A Mourinho, per esempio, piacciono sia Skriniar che Perisic, per cui non è del tutto azzardato ipotizzare un tentativo – magari del Tottenham – di maxi scambio.

