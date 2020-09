Calciomercato Inter, slitta ancora Vidal | Ecco cosa manca

Un’operazione in uscita blocca l’arrivo all’Inter di Arturo Vidal. Gli aggiornamenti

Slitta ancora l’arrivo a Milano di Arturo Vidal. Come raccontato da Calciomercato.it, Inter e Barcellona hanno raggiunto l’accordo sull’indennizzo. Il centrocampista cileno è già pronto a volare in Italia, ma come confermato da ‘Sky Sport’ i nerazzurri devono prima concludere un’operazione in uscita. Nella giornata di oggi non si è ancora sbloccata la trattativa per Godin al Cagliari: l’ultimo ostacolo è una buonuscita che ancora non mette d’accordo l’uruguaiano e l’Inter. Il club nerazzurro deve prima liberarsi di un giocatore attualmente in rosa e anche la possibile partenza di Candreva in direzione Genova potrebbe di fatto sbloccare Vidal. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime ore.

