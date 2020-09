Calciomercato Inter, accordo per Vidal: le ULTIME di CM.IT

L’Inter e il Barcellona hanno raggiunto l’accordo per l’indennizzo da versare ai blaugrana per Arturo Vidal: cileno pronto a viaggiare in Italia

Affare fatto. Arturo Vidal è pronto a sbarcare in Italia per vestire la maglia dell’Inter. Risolti gli ultimi dettagli tra i nerazzurri e il Barcellona con l’accordo sull’indennizzo che la società italiana verserà nelle casse di quella spagnola. Come raccolto da Calciomercato.it, si tratta di una cifra intorno al milione di euro più bonus difficile raggiungibili, per arrivare a 7/8 milioni, replicando la formula già adottata per Rakitic.

Ora Vidal potrà volare dalla Spagna a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. Proprio in vista dell’imminente chiusura dell’affare, il centrocampista oggi si è allenato soltanto in palestra, senza forzare per evitare infortuni. Antonio Conte lo aspetta, dopo un lungo corteggiamento il cileno e il tecnico salentino sono pronti a riabbracciarsi.