Calciomercato Inter, conferme su Vidal: la richiesta del Barcellona

Calciomercato Inter, sempre più vicino Vidal ai nerazzurri: il Barcellona ha una richiesta precisa, ecco quale

L’Inter potrà abbracciare Vidal nella giornata di lunedì, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it. Conte è pronto a ritrovare il cileno, si devono limare gli ultimi dettagli con il Barcellona. Vidal rinuncerà alla buonuscita per agevolare la trattativa, il club blaugrana però ha una richiesta alla quale non intende derogare. Vale a dire, la corresponsione di un indennizzo simbolico come avvenuto con Rakitic. Le tensioni in Catalogna intorno alla squadra sono molte, una cessione a titolo gratuito attirerebbe ulteriori critiche da parte dei tifosi.

